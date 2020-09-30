Вы можете вернуть как заказ целиком, так и отдельно любой электронный билет из заказа. Сделать это можно двумя способами:

1) На нашем сайте в разделе «Возврат билетов»

Чтобы осуществить возврат, вам понадобится лишь ввести номер заказа, (вверху бланка ж/д билета, также высылается на email), а также фамилию одного из туристов. На экран будет выведена сумма, причитающаяся к возврату, после этого вам нужно нажать на кнопку «Подтвердить возврат».

Возврат на сайте доступен только для билетов, оплаченных банковской картой.

2) Также вернуть билет можно в любой железнодорожной кассе.

Следует учитывать, что в любом из вариантов возврата ж/д билетов РЖД взимает комиссионный сбор.