Чтобы купить ж/д билеты онлайн, сперва необходимо заполнить поля поисковой формы: указать город отъезда и прибытия, даты, количество путешественников. После этого выберите наилучший вариант, перейдите к оформлению и оплате заказа.
Вы можете вернуть как заказ целиком, так и отдельно любой электронный билет из заказа. Сделать это можно двумя способами:
1) На нашем сайте в разделе «Возврат билетов»
Чтобы осуществить возврат, вам понадобится лишь ввести номер заказа, (вверху бланка ж/д билета, также высылается на email), а также фамилию одного из туристов. На экран будет выведена сумма, причитающаяся к возврату, после этого вам нужно нажать на кнопку «Подтвердить возврат».
Возврат на сайте доступен только для билетов, оплаченных банковской картой.
2) Также вернуть билет можно в любой железнодорожной кассе.
Следует учитывать, что в любом из вариантов возврата ж/д билетов РЖД взимает комиссионный сбор.
Электронный билет поменять онлайн нельзя, можно только его вернуть и купить новый. Либо обменять в кассе.
Без электронной регистрации: билет и паспорт.
Есть электронная регистрация: показать билет на экране телефона (или распечатанный) и паспорт.
Детям: свидетельство о рождении и билет.
Задача сервиса Focus Travel – сделать процесс покупки ж/д билетов максимально простым и удобным, а также предложить наиболее выгодные варианты. Экономьте на ж/д билетах вместе с Focus Travel!
Примечание:
Пользователь, осуществляющий возврат неиспользованных электронных билетов на сайте, действует от имени всех пассажиров заказа, в связи с чем все пассажиры заказа считаются проинформированными об отказе от поездки.
Купить билеты на поезд онлайн на Focus Travel
Собираясь отправиться в путешествие, вы, как правило, все продумываете заранее, включая приобретение билетов на поезд. Наш сервис поможет вам приобрести жд билеты онлайн буквально за пару минут и без утомительного стояния в очередях. Вся процедура проста и понятна. Выберите станцию отправления и место прибытия, укажите дату и желаемое время поездки – сервис мгновенно предоставит вам информацию обо всех поездах, следующих по заданному направлению. Все, что вам остается – выбрать подходящий поезд, забронировать и оплатить посадочные места. У нас можно купить жд билеты на любые маршруты по России, а также на большинство международных направлений, обслуживанием которых занимается ОАО «РЖД».
Билеты на поезд по выгодным ценам
Воспользовавшись нашим сервисом, вы можете в любое время узнать расписание поездов, в том числе время прибытия и отправления. Кроме того, вы получите информацию о стоимости билетов, поэтому сможете приобрести жд билеты по оптимальным ценам.
Преимущества Focus Travel при покупке ж/д билетов
Приобретая электронный билет, вы получаете ряд существенных преимуществ. Ведь вы можете его купить в любое время, находясь в любой точке мира, а оплата может быть внесена одним из многочисленных предложенных вариантов. Здесь вы увидите только актуальную информацию: расписание, количество свободных мест, стоимость билетов. При необходимости на сайте доступен онлайн справочник по маршрутам.
Сведения о наличии свободных мест
Выбрав маршрут и дату отправления в форме поиска, можно узнать расписание движения, информацию о свободных местах и стоимости билетов. Здесь же можно подобрать и приобрести обратный билет.