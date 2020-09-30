Купить ж/д билеты
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Оформление ж/д билетов онлайн займет всего несколько минут

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Все платежи на Focus.Travel имеют повышенный стандарт безопасности

ВОЗВРАТ

Передумали? У Вас всегда есть возможность легко вернуть билет

Чтобы купить ж/д билеты онлайн, сперва необходимо заполнить поля поисковой формы: указать город отъезда и прибытия, даты, количество путешественников. После этого выберите наилучший вариант, перейдите к оформлению и оплате заказа.

Вы можете вернуть как заказ целиком, так и отдельно любой электронный билет из заказа. Сделать это можно двумя способами:

1) На нашем сайте в разделе «Возврат билетов»

Чтобы осуществить возврат, вам понадобится лишь ввести номер заказа, (вверху бланка ж/д билета, также высылается на email), а также фамилию одного из туристов. На экран будет выведена сумма, причитающаяся к возврату, после этого вам нужно нажать на кнопку «Подтвердить возврат».

Возврат на сайте доступен только для билетов, оплаченных банковской картой.

2) Также вернуть билет можно в любой железнодорожной кассе.

Следует учитывать, что в любом из вариантов возврата ж/д билетов РЖД взимает комиссионный сбор.

Если ошибка в 1 букве и/или в 1 цифре, менять ничего не нужно, вас посадят на поезд. Если ошибка в дате рождения, и она не влияет на стоимость билета (он не стал детским), ее можно не исправлять. Если ошибок больше, нужно будет получить новый билет.

Электронный билет поменять онлайн нельзя, можно только его вернуть и купить новый. Либо обменять в кассе.

По закону можно провезти в поезде комнатных животных в клетках или контейнерах. Для них нужно оформить отдельный билет в кассе. Крупных животных можно перевозить только в купейном вагоне или вагоне СВ (купе выкупается полностью). Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.

Без электронной регистрации: билет и паспорт.

Есть электронная регистрация: показать билет на экране телефона (или распечатанный) и паспорт.

Детям: свидетельство о рождении и билет.

Задача сервиса Focus Travel – сделать процесс покупки ж/д билетов максимально простым и удобным, а также предложить наиболее выгодные варианты. Экономьте на ж/д билетах вместе с Focus Travel!

Примечание:

Пользователь, осуществляющий возврат неиспользованных электронных билетов на сайте, действует от имени всех пассажиров заказа, в связи с чем все пассажиры заказа считаются проинформированными об отказе от поездки.

Купить билеты на поезд онлайн на Focus Travel

Собираясь отправиться в путешествие, вы, как правило, все продумываете заранее, включая приобретение билетов на поезд. Наш сервис поможет вам приобрести жд билеты онлайн буквально за пару минут и без утомительного стояния в очередях. Вся процедура проста и понятна. Выберите станцию отправления и место прибытия, укажите дату и желаемое время поездки – сервис мгновенно предоставит вам информацию обо всех поездах, следующих по заданному направлению. Все, что вам остается – выбрать подходящий поезд, забронировать и оплатить посадочные места. У нас можно купить жд билеты на любые маршруты по России, а также на большинство международных направлений, обслуживанием которых занимается ОАО «РЖД».

Билеты на поезд по выгодным ценам

Воспользовавшись нашим сервисом, вы можете в любое время узнать расписание поездов, в том числе время прибытия и отправления. Кроме того, вы получите информацию о стоимости билетов, поэтому сможете приобрести жд билеты по оптимальным ценам.

Преимущества Focus Travel при покупке ж/д билетов

Приобретая электронный билет, вы получаете ряд существенных преимуществ. Ведь вы можете его купить в любое время, находясь в любой точке мира, а оплата может быть внесена одним из многочисленных предложенных вариантов. Здесь вы увидите только актуальную информацию: расписание, количество свободных мест, стоимость билетов. При необходимости на сайте доступен онлайн справочник по маршрутам.

Сведения о наличии свободных мест

Выбрав маршрут и дату отправления в форме поиска, можно узнать расписание движения, информацию о свободных местах и стоимости билетов. Здесь же можно подобрать и приобрести обратный билет.

Популярные ж/д направления

Москва

Санкт-Петербург

Хабаровск

Владивосток

Нижний Новгород

Казань

Екатеринбург

Краснодар

Воронеж

Архангельск

Челябинск

Волгоград

Красноярск

Омск

Саратов

Анапа

Ульяновск

Пермь

Ижевск

Сочи

Уфа

Адлер

Барнаул

Новороссийск

Тюмень

Ярославль

Рязань

Самара

Владимир

Тула

Брянск

Белгород

Смоленск

Пенза

Саранск

Вологда

Курск

Иваново

Орел

Калуга

Тверь

Сургут